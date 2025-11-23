“Starà fuori alcune settimane”: salta anche Inter-Arsenal? | VIDEO

“Mercoledì prossimo dovrà sottoporsi a un’altra ecografia”

“Dovrà stare fuori alcune settimane”. Lo ha detto Mikel Arteta a proposito di Gabriel, pilastro della difesa del suo Arsenal, che l’Inter di Cristian Chivu affronterà nella penultima giornata della League Phase di Champions. E a questo punto non è detto che il brasiliano ci sarà, anche se alla sfida del Meazza – in programma il 20 gennaio 2026 – mancano praticamente due mesi.

“Mercoledì prossimo dovrà sottoporsi a un’altra ecografia e probabilmente avremo una tempistica molto più chiara di quella attuale – ha aggiunto in conferenza Arteta sempre a proposito di Gabriel, infortunatosi con il Brasile – Per noi è chiaramente un duro colpo, perché lui è il nostro leader in difesa”.

Gabriel assenza pesante per l’Arsenal

Gabriel è davvero uno dei punti fermi dell’Arsenal, prima in Premier e, come Inter e Bayern, in testa anche alla League Phase a punteggio pieno dopo le prime quattro giornate. Nelle file dei Gunners dal 2020, quest’anno – almeno fino all’infortunio – Gabriel ha disputato tutte le partite di campionato e Champions, rifiatando soltanto nei match di EFL Cup di settembre e ottobre.