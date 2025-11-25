Frattesi, l’Inter fa lo ‘scambio’ a gennaio: via libera di Chivu | VIDEO

L’avventura in nerazzurro del classe ’99 sembra davvero giunta alle battute conclusive
Appena 12 minuti nelle ultime 4 partite di campionato, neanche uno nel derby: se Luis Henrique è un caso, lo è a maggior ragione Davide Frattesi.
Ormai sembra piuttosto chiaro come la sua storia con l’Inter sia giunta ai titoli di coda.
Un divorzio a gennaio è sempre più possibile: potrebbe essere proprio il classe ’99 a chiedere di andar via, anche e non solo in ottica Mondiale, dove l’Italia di Gattuso spera di arrivare attraverso i playoff di marzo.
Per Frattesi si parla sempre di Roma, Juve e Napoli, ma la pista più percorribile continua ad essere quella che conduce dritto alla Premier.
Newcastle e altri club di medio-alto cabotaggio potrebbero farsi avanti, con l’Inter che stavolta potrebbe aprire a un prestito con obbligo condizionato.
Chivu sempre pazzo di Koné, ma a gennaio molto più semplice Frendrup
Chi al suo posto? Magari un mediano muscolare, un giocatore in grado di dare un po’ di equilibrio alla squadra, anche a gara in corso.
Chivu è sempre pazzo di Koné, ma è pressoché impossibile strapparlo alla Roma a gennaio, decisamente più raggiungibile un altro profilo apprezzato lo stesso dal tecnico rumeno: Frendrup del Genoa. Valutazione sui 15 milioni, un prezzo accessibile per il mercato invernale.