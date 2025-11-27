Il Chivu filosofo non basta più: all’Inter serve un salto di qualità | VIDEO

L’analisi di Interlive all’indomani della sconfitta in Champions contro l’Atletico Madrid

Nel derby col Milan e ieri contro l’Atletico, dove è arrivata già la quinta sconfitta stagionale, a questa Inter è mancato quel qualcosa in più che nel calcio ad alti livelli fa la differenza: ferocia agonistica, concentrazione massima.

Sembra quasi di assistere a un’Inter appagata, che si accontenta di giocar bene e basta. Un’Inter incapace di dare una spallata alla partita.

Occorre un salto di qualità che non è scontato, che non lo è affatto per questa squadra, a cui ovviamente stanno mancando alcuni singoli importanti, da Lautaro a Calhanoglu passando per Dumfries. Ma questo qualcosa in più è chiamato a darlo anche Chivu, dopo la riunione nello spogliatoio, nelle interviste post gara, apparso davvero disarmato.

Certe sue scelte, come Carlos Augusto ancora a destra, non convincono. A questa Inter, che negli episodi sta avendo pure sfortuna, non possono più bastare i suoi discorsi filosofici, da mindset. A questa squadra serve, ora più che mai, un trascinatore vero nei fatti e non solo a parole