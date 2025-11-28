Zanetti allo scoperto su Nico Paz: le cifre dell’affare col Real | VIDEO

Il talento argentino è da tempo in cima alla lista dei desideri del club nerazzurro

“Nico Paz? Un talento straordinario”. Così Javier Zanetti al canale Youtube FantaLab sul talento argentino del Como, che l’Inter avrebbe tanto voluto prendere la scorsa estate.

Poi il Real Madrid, una volta acquistato Mastantuono, ha deciso di lasciarlo un altro anno al Como, distruggendo sul nascere il piano del club nerazzurro.

“Sono molto amico del papà e sono felicissimo che Nico stia facendo così bene al Como – ha sottolineato il vicepresidente dell’Inter – Grande merito va dato anche a Fabregas e alla società. Sicuramente Nico Paz è un giocatore da grande squadra“.

Nico Paz farà ritorno al Real Madrid

Da grande squadra, o meglio dire da Real Madrid, il quale infatti ha intenzione di riprenderselo al termine di questa stagione, esercitando l’opzione di riacquisto valevole fino al 2027. Per appena 10 milioni, il classe 2004 – già autore di 5 gol e 4 assist quest’anno – farà ritorno a Valdebebas.