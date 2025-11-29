Sostituto Dumfries, spunta un nome mai uscito prima | VIDEO

E se l’alternativa al laterale olandese fosse già in casa?

Il sostituto di Dumfries? Domani col Pisa dovrebbe finalmente toccare a Luis Henrique. Fin qui, a parole e con i fatti, Chivu ha chiaramente fatto intendere di non credere nel brasiliano, ma Carlos Augusto si è dimostrato inadeguato come laterale destro, così ecco presentarsi una nuova chance per l’ex Marsiglia pagato 23 milioni più bonus l’estate scorsa.

A Pisa sarà la sua terza gara da titolare, un banco di prova importante. Dovesse fallire, domani come da qui a gennaio, allora davvero l’Inter dovrebbe correre ai ripari nel prossimo mercato invernale. E se la soluzione, o meglio l’alternativa a Dumfries fosse già in casa?

Nell’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’, il grande ex Inter Jurgen Klinsmann ha tirato fuori un nome mai uscito prima. Il nome del suo connazionale: Yann Bisseck, che proprio oggi compie 25 anni e che Chivu sta testando nel ruolo di centrale.

“Se Bisseck riuscirà ad andare al Mondiale? Lo spero – ha risposto Klinsmann – ha tutto per giocare in nazionale e da titolare all’Inter. Anzi, adesso che manca Dumfries, perché non usarlo anche da esterno? Con quella corsa e quel passo, che problemi avrebbe?” Noi qualche dubbio lo abbiamo, anche se Bisseck ha fin qui palesato una grande duttilità. La scelta, nel caso, spetta a Chivu.