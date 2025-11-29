Sostituto Dumfries, spunta un nome mai uscito prima | VIDEO

E se l’alternativa al laterale olandese fosse già in casa?

Il sostituto di Dumfries? Domani col Pisa dovrebbe finalmente toccare a Luis Henrique. Fin qui, a parole e con i fatti, Chivu ha chiaramente fatto intendere di non credere nel brasiliano, ma Carlos Augusto si è dimostrato inadeguato come laterale destro, così ecco presentarsi una nuova chance per l’ex Marsiglia pagato 23 milioni più bonus l’estate scorsa.

Dumfries dopo il rinnovo con l'Inter
Sostituto Dumfries, spunta un nome mai uscito prima (AnsaFoto) – Interlive.it

A Pisa sarà la sua terza gara da titolare, un banco di prova importante. Dovesse fallire, domani come da qui a gennaio, allora davvero l’Inter dovrebbe correre ai ripari nel prossimo mercato invernale. E se la soluzione, o meglio l’alternativa a Dumfries fosse già in casa?

Nell’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’, il grande ex Inter Jurgen Klinsmann ha tirato fuori un nome mai uscito prima. Il nome del suo connazionale: Yann Bisseck, che proprio oggi compie 25 anni e che Chivu sta testando nel ruolo di centrale.

“Se Bisseck riuscirà ad andare al Mondiale? Lo spero – ha risposto Klinsmann – ha tutto per giocare in nazionale e da titolare all’Inter. Anzi, adesso che manca Dumfries, perché non usarlo anche da esterno? Con quella corsa e quel passo, che problemi avrebbe?” Noi qualche dubbio lo abbiamo, anche se Bisseck ha fin qui palesato una grande duttilità. La scelta, nel caso, spetta a Chivu.

