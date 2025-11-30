Frattesi al Napoli a gennaio: un’offerta irrinunciabile per l’Inter | VIDEO

Il classe ’99 è sempre ai margini della squadra di Chivu
Frattesi resta ai margini del progetto Inter, resta soprattutto uno dei possibili partenti – l’altro è Luis Henrique – nel prossimo calciomercato di gennaio.
La Premier rimane la destinazione più probabile, tuttavia nelle ultime ore è tornata in auge l’ipotesi Napoli, visti i tanti infortuni che hanno colpito la squadra di Antonio Conte.
Specie a centrocampo, con il tecnico costretto a fare a meno di Anguissa e De Bruyne fino a marzo se non addirittura ad aprile, nonché a Gilmour fino a febbraio inoltrato.
Per questo gli addetti ai lavori non escludono un tentativo concreto per il classe ’99, che punta ad avere un ruolo da protagonista pure in ottica Mondiale.
De Laurentiis dovrebbe però presentare una proposta irriununciabile, da 35/40 milioni, per convincere l’Inter a cedere Frattesi a una diretta rivale nel bel mezzo della stagione.
I nerazzurri potrebbero accontentarsi di una cifra inferiore, diciamo di un’offerta sui 30 milioni, qualora si presentasse una società straniera.