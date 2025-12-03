Inter-Venezia, Chivu lancia Cocchi: il nuovo Dimarco è già in casa | VIDEO

Il laterale classe 2007 ha già esordito in nerazzurro con Simone Inzaghi

Stasera contro il Venezia, nel match valevole per gli ottavi di Coppa Italia, Cristian Chivu potrebbe dare una chance dal primo minuto a Matteo Cocchi.

Il laterale mancino classe 2007 è uno dei tanti figliocci del tecnico romeno: fu lui che lo battezzò nelle giovanili nerazzurre e ora potrebbe essere sempre lui a farlo esordire da titolare in prima squadra nove mesi dopo il debutto.

L’11 marzo scorso, a San Siro, Simone Inzaghi lo mandò in campo negli ultimi cinque minuti del ritorno degli ottavi di Champions contro il Feyenoord. Dimarco era indisponibile e sulla fascia mancina giocò Carlos Augusto, poi tolto dopo il quarto d’ora della ripresa a vantaggio di Bastoni. Cocchi entrò esattamente all’84’, al posto di Acerbi e con l’Inter già qualificata ai quarti.

Del diciottenne nativo di Imola, quando a disposizione un punto fermo dell’Under 23 di Vecchi, ne abbiamo parlato ampiamente su Interlive.it proprio nel marzo scorso.

“Cocchi non è un ragazzino di belle speranze come gli altri – scrisse il nostro Alessandro Basta – perché ha già dimostrato una personalità incredibile nell’interpretazione del gioco e nella capacità di coprire tutta la fascia sinistra senza grossi problemi, sia come terzino puro sia come laterale di un centrocampo a cinque.

È dotato di un mancino molto educato che gli permette di sfornare cross a profusione per gli attaccanti – grazie a questo fondamentale è stato spesso paragonato a Dimarco, anche se le caratteristiche sono un po’ diverse. Sfiora i 180 centimetri d’altezza e predilige la fase offensiva, con una buona visione di gioco da quella zona di campo”. Insomma, l’erede o anche solo il vice di Dimarco, l’Inter lo ha già in casa.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI INTER-VENEZIA

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, de Vrij, Carlos Augusto; Luis Henrique, Frattesi, Zielinski, Diouf, Cocchi; Thuram, Esposito. All.: Chivu

VENEZIA (3-5-2): Grandi; Korac, Venturi, Sidibé; Sagrado, Duncan, Bohinen, Lella, Haps; Casas, Adorante. All.: Stroppa

ARBITRO: Di Marco