Mentalità Inter, Bisseck non ci sta: “Sono incaz*ato” | VIDEO

Dopo la gara col Venezia, il difensore tedesco ha risposto anche sul suo futuro

Mentalità. È quella che ha mostrato l’Inter anche ieri sera col Venezia, anche in una partita dove c’era tutto da perdere. Mentalità è quella che ha poi mostrato Yann Bisseck, arrabbiato per il gol incassato, l’unico in una serata in cui l’Inter ne ha fatti cinque. Una serata perfetta, ma non per il difensore tedesco:

“Sono incazzato per la rete che abbiamo subito – ha detto senza mezzi termini dopo la partita al microfono di Sport Mediaset – Abbiamo giocato bene, ma volevamo tenere la porta inviolata”.

Col Venezia, Bisseck è tornato titolare, seppur sul centro-destra: “Per me conta giocare, non mi interessa dove – ha sottolineato – Quando gioco da braccetto posso andare anche in attacco, ho le qualità per far bene anche in avanti”.

In conferenza stampa, invece, il classe 2000 ha risposto pure sul tema mercato allontanando le voci, ormai sempre più marginali, che lo danno come possibile partente da Milano a gennaio per giocare di più – ma Chivu lo sta impiegando con regolarità – e convincere Nagelsmann a portarlo al Mondiale:

“Non sto pensando al futuro, vivo il momento. Quando un giocatore non gioca tanto, si parla della possibilità che vada via. È importante la fiducia di Chivu, sto dimostrando quello che sono in allenamento e sono contento dello spazio ricevuto. Per il ct è importante che io trovi continuità, so che lui mi guarda e spero di essere convocato”.