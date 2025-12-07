Sconfitte, 41 gol incassati e il ‘caso’ Salah: come sta (male) il Liverpool | VIDEO

L’egiziano incendia il post sfida col Leeds: “Con Slot nessun rapporto”

L‘Inter è già proiettata, e non può essere altrimenti al big match casalingo di martedì prossimo contro il Liverpool. Dopo la sconfitta con l’Atletico, i nerazzurri sono sostanzialmente obbligati a fare risultato per non rischiare di veder sfumare la qualificazione diretta agli ottavi di Champions League.

Lautaro e compagni arrivano carichi alla sfida dopo il 4-0 rifilato al Como, di fronte invece ci sarà un avversario che sta vivendo una stagione terribile. Terribile rispetto alle enormi aspettative, dopo una Premier stravinta e una campagna acquisti faraonica da quasi 500 milioni di euro.

Quest’anno i ‘Reds’ hanno già subito 10 sconfitte, di cui 2 in Champions. L’ultima nel turno precedente, un 1-4 casalingo contro il PSV che ha ulteriormente avvicinato Slot all’esonero.

Il pareggio di ieri col Leeds, il secondo consecutivo, ha avuto strascichi pesantissimi. Il riferimento è alle dichiarazioni incendiarie di Momo Salah, in panchina per tutti i novanta minuti e ormai ai ferri corti con il tecnico olandese e, di fatto, anche con lo stesso club.

“Sono molto deluso, perché ho fatto così tanto per questo club nel corso degli anni, soprattutto la scorsa stagione. Adesso sono in panchina e non so perché. Mi sento come se il club mi avesse gettato sotto il bus, penso sia molto chiaro che qualcuno voglia scaricarmi addosso tutta la colpa”.

“Io e Slot non abbiamo più alcun rapporto… – ha evidenziato l’egiziano – In estate ho ricevuto molte promesse e ora sono in panchina da tre partite, quindi non posso dire che le promesse siano state mantenute. Non so il motivo, però mi sembra che qualcuno non mi voglia più nel club“.

Il ciclo di Salah al Liverpool sta per finire, come – appare evidente – anche quello dello stesso Slot. Ma guai a sottovalutare l’orgoglio e l’enorme talento dei ‘Reds’, semmai l’Inter dovrà essere brava ad approfittarsi di tutti i punti deboli. Che sono tanti, a cominciare dalla difesa, una delle peggiori della Premier e d’Europa visti i 41 gol incassati tra campionato e coppe.