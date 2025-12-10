Dal Napoli al Liverpool: Chivu, quest’Inter ha un grande problema | VIDEO

18 ottobre 2025: una data da cerchiare in rosso

Allarme scontri diretti. Siamo a dicembre e l’Inter di Chivu ne ha vinto soltanto uno: quello in casa della Roma lo scorso 18 ottobre. Dagli altri cinque, tra Serie A e Champions, i nerazzurri sono usciti sempre con le ossa rotte. Zero punti e 11 gol incassati.

Il primo a settembre, sabato 13 settembre: Inter sconfitta in rimonta dalla Juventus per 4-3. Parentesi: altro problema di quest’Inter, i gol subiti nei finali di partita.

Il secondo ko in uno scontro diretto è avvenuto un mese e mezzo dopo, il 25 ottobre: 3-1 al ‘Maradona’ contro il Napoli di Antonio Conte. Quella partita, come Inter-Liverpool, fu condizionata per non dire decisa da un rigore inesistente.

Dal Napoli al Milan, vittorioso nel derby per 1-0. Ok, l’Inter trovò un super Maignan, ma se perdi giocando meglio del tuo avversario, semmai il problema è più grande di quello che sembra.

Nei big match è sempre mancato qualcosa

Gli altri due scontri diretti li ha persi in Champions League: 2-1 a Madrid contro l’Atletico e ieri, 0-1 in casa contro il Liverpool. Due sconfitte beffe per come sono arrivate, in modalità simili se non identiche ma che non fanno alcuna prova, perché le prove le avevamo già: contro le big, contro squadre di pari livello, a questa Inter manca, anzi è mancato sempre qualcosa.