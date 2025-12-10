Acerbi in Supercoppa: cosa filtra dopo Inter-Liverpool | VIDEO

Il difensore è uscito alla mezz’ora per un problema muscolare. Calhanoglu una ventina di minuti prima

Piove sul bagnato in casa Inter dopo la sconfitta con il Liverpool, una sconfitta bruciante – decisa da quel rigore generosissimo – che complica molto la strada verso la qualificazione diretta agli ottavi Champions. I nerazzurri chiuderanno la fase a girone unico con due trasferta ad alto e altissimo rischio, in casa dell’Arsenal e in casa del Borussia Dortmund.

Il ko col Liverpool si porta dietro pure due infortuni non banali, quello di Acerbi e quello di Hakan Calhanoglu. Stando a una prima diagnosi, il regista è stato costretto a uscire al decimo del primo tempo a causa di una contrattura all’adduttore destro. Il turco si sarebbe fermato giusto in tempo evitando un guaio molto più serio.

Per Acerbi, invece, la situazione è assai più delicata. Il centrale è uscito alla mezz’ora di gioco per un risentimento al flessore della coscia destra.

Parliamo anche per lui di prima diagnosi. In attesa degli esami strumentali, appare pressoché impossibile un suo recupero per la Supercoppa in Arabia (dove potrebbe essere il suo futuro), che per la formazione di Chivu inizerà il 19 dicembre con la sfida al Bologna in semifinale.