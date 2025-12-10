La Juventus propone un calciatore all’Inter: ecco chi vuole in cambio

I bianconeri sono interessati ad un giocatore di Chivu per gennaio. Spalletti è disposto a privarsi di un nuovo arrivato

La sconfitta contro il Napoli di domenica ha probabilmente estromesso la Juventus dalla corsa allo scudetto, anche se non siamo nemmeno a metà del campionato. Non solo ci sono già 8 punti di ritardo dalla coppia in testa alla Serie A, ma la squadra di Spalletti si trova ben sei squadre davanti in questo momento. Insomma, l’obiettivo ora diventa il quarto posto.

E per raggiungerlo il tecnico di Certaldo spera di avere rinforzi nella sessione invernale di calciomercato. La situazione economica della Juve non permette di fare grossi investimenti, a meno che Elkann non decida di fare l’ennesimo ricapitalizzazione del club. Ecco perché i nuovi acquisti dipenderanno dalle eventuali cessioni, a meno che non si decida di fare qualche scambio.

Tra i reparti in cui la Vecchia Signora è più scoperta c’è sicuramente il centrocampo, dove il sogno di Spalletti risponde al nome di Davide Frattesi. Il cambio di allenatore da Inzaghi a Chivu non è servito al centrocampista romano per trovare più spazio e quindi sta valutando l’addio all’Inter. In Viale della Liberazione preferirebbero cederlo all’estero e intendono incassare sui 35 milioni di euro.

Cifra che in questo momento è fuori dalla portata della Juventus, la quale vorrebbe offrire in cambio il cartellino di Jonathan David. Il centravanti canadese non è riuscito a imporsi in bianconero e persino dopo l’infortunio di Vlahovic è rimasto in panchina. Ma gli uomini mercato nerazzurri Marotta e Ausilio, che avrebbero potuto prenderlo a costo zero in estate, non sembrano intenzionati a operare lo scambio. L’attacco dell’Inter è già al completo.