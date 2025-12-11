Inter, esami strumentali per Acerbi: l’esito UFFICIALE

Il difensore si è fatto male intorno alla mezz’ora del big match di Champions col Liverpool. Nessun accertamento per Calhanoglu

L’Inter ha comunicato l’esito ufficiale degli esami a cui si è sottoposto stamane Francesco Acerbi, uscito alla mezz’ora dalla sfida col Liverpool di martedì sera valevole per la sesta giornata della League Phase di Champions.

“Francesco Acerbi si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli accertamenti hanno evidenziato un risentimento al bicipite femorale della coscia destra“, recita la nota del club nerazzurro.

Per il classe ’88 almeno un mese di stop, tradotto: 2025 già finito e niente Supercoppa.

Calhanoglu in miglioramento, ma col Genoa non ci sarà

Non effettuerà accertamenti, invece, Hakan Calhanoglu uscito all’11’ col Liverpool per una contrattura all’adduttore destro. Stando a quanto filtra da Appiano, le sue condizioni sono in miglioramento ma – a meno di sorprese – domenica col Genoa non ci sarà.