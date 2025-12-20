Votiamo Martinez per il post Sommer: i dubbi dell’Inter

Ha giocato poco ma sempre bene, compreso contro il Bologna ieri sera. Se ci fosse la possibilità di prendere un Donnarumma…

Ma perché l’Inter non punta su Pepo Martinez per il post Sommer? Non ha giocato tante partite da quando è in nerazzurro, quest’anno probabilmente anche per via del tragico incidente dello scorso 29 ottobre in cui ha purtroppo perso la vita un anziano disabile, ma le ha giocate tutte bene. Includiamo pure quella di ieri col Bologna, con la parata allo scadere sul tiro di Fabbian che ha consentito ai compagni di vedersela ai rigori.

Martinez è inferiore a Caprile, Suzuki e Atubolu? Così, tanto per fare tre nomi non a caso che piacciono alla dirigenza. Ed è così inferiore a Vicario? 30 anni e costa molto, bisognerebbe convincere il fondo a fare un’eccezione come per Akanji. O ci sono dei limiti sul piano della personalità, dato che un gran portiere è tale se è soprattutto capace di guidare una difesa, di essere leader di un intero reparto, oppure è difficile da spiegare questa poca fiducia che – appare evidente – club e Chivu hanno nei confronti dello spagnolo.

Donnarumma non puoi prenderlo: Inter, punta su Martinez

Capiremmo se ci fosse la possibilità di prendere Donnarumma o uno vicino al suo livello. C’è chi ha grandi prospettive come Carnesecchi, non a caso assai stimato in viale della Liberazione, ma per il sì dell’Atalanta forse neanche 40 milioni basterebbero. Insomma, l’erede di Sommer è potenzialmente già in casa, ma se società e allenatore non credono in lui fino in fondo, allora giusto puntare le fiches su qualcun altro, con tutti i rischi del caso…