Zero titoli nel 2025: cosa non riesce più a fare questa Inter | VIDEO

Zero titoli nel 2025: cosa non riesce più a fare questa Inter

di

Ecco qual è l’unica cosa positiva dell’eliminazione in semifinale di Supercoppa

Il 2025 dell’Inter si chiuderà con zero titoli, e con la sensazione che questa squadra non riesca proprio più a fare trentuno nelle partite che contano. In quelle dove serve un qualcosa in più per portarle a casa.

Chivu e i giocatori durante i rigori in Bologna-Inter
Zero titoli nel 2025: cosa non riesce più a fare questa Inter

Col Bologna non è stata una partita disastrosa, anzi nel secondo tempo la formazione di Italiano ha faticato a superare la propria metà campo, tuttavia l’Inter non è riuscita ancora una volta ad ammazzare la partita, rischiando il ko prima della fine dei minuti regolamentari.

La gran parata di Martinez sul tiro di Fabbian ha permesso a Lautaro e compagni di andare ai calci di rigore, che per l’Inter sono stati un vero e proprio disastro.

Altro che “lotteria”, come ha dichiarato un Chivu fin troppo morbido nel post gara, dal dischetto serve una forza mentale che da tempo, nei momenti chiave, sta mancando a questa squadra. Se c’è una cosa positiva di ieri per l’Inter, è quella di aver perso contro il Bologna e non in finale contro il Napoli di Antonio Conte.

