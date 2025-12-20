Zero titoli nel 2025: cosa non riesce più a fare questa Inter | VIDEO

Ecco qual è l’unica cosa positiva dell’eliminazione in semifinale di Supercoppa

Il 2025 dell’Inter si chiuderà con zero titoli, e con la sensazione che questa squadra non riesca proprio più a fare trentuno nelle partite che contano. In quelle dove serve un qualcosa in più per portarle a casa.

Col Bologna non è stata una partita disastrosa, anzi nel secondo tempo la formazione di Italiano ha faticato a superare la propria metà campo, tuttavia l’Inter non è riuscita ancora una volta ad ammazzare la partita, rischiando il ko prima della fine dei minuti regolamentari.

La gran parata di Martinez sul tiro di Fabbian ha permesso a Lautaro e compagni di andare ai calci di rigore, che per l’Inter sono stati un vero e proprio disastro.

😏Se c’è una cosa positiva di ieri per l’Inter, è quella di aver perso contro il Bologna e non in finale contro il Napoli di Conte… pic.twitter.com/wwaNjT8GLR — INTERLIVE.IT (@interliveit) December 20, 2025

Altro che “lotteria”, come ha dichiarato un Chivu fin troppo morbido nel post gara, dal dischetto serve una forza mentale che da tempo, nei momenti chiave, sta mancando a questa squadra. Se c’è una cosa positiva di ieri per l’Inter, è quella di aver perso contro il Bologna e non in finale contro il Napoli di Antonio Conte.