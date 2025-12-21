Bastoni al Liverpool? Un’offerta irrifiutabile per l’Inter | VIDEO

Il difensore è legato al club nerazzurro da un contratto in scadenza a giugno 2028

Lo avevamo detto, anzi scritto: su Bastoni non c’è solo il Barcellona. Del resto parliamo di uno dei migliori difensori al mondo, dei più moderni e determinanti considerate le sue qualità tecniche e la capacità, con esse, di incidere nella metà campo avversaria.

Sul classe ’99, uno dei pilastri della squadra di Chivu, c’è anche la Premier. C’è anche il Liverpool, rilanciatosi in campionato come in Champions nell’ultimo turno, vincendo proprio a San Siro contro Lautaro e compagni. Secondo ‘Team Talk’ i ‘Reds’ sono a caccia dell’erede di Virgil van Dijk e Bastoni è uno dei calciatori più apprezzati.

Bastoni resta e rinnova: solo un’offerta vertiginosa può far vacillare l’Inter

L’Inter non intende cedere il numero 95, tanto che nei prossimi mesi potrebbe aprirsi un dialogo col suo entourage per un possibile rinnovo – con innalzamento dell’attuale stipendio che è di circa 5,5 milioni – del contratto in scadenza a giugno 2028.

Solamente una proposta vertiginosa, diciamo anche irrifiutabile (80 milioni?) potrebbe obbligare l’Inter a valutare la cessione di Bastoni, ad Appiano dal 2019 e autore quest’anno già di 5 assist. Parlavamo di difensore determinante, ecco appunto…