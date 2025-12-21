Inter, nuovo difensore a gennaio: prende quota l’ex Juve | VIDEO

La richiesta ben precisa di Chivu alla società

Chivu ha chiesto un nuovo difensore, come svelato in esclusiva da Interlive il 12 dicembre. Acerbi è fuori per infortunio e de Vrij non dà più garanzie, infatti di recente – gara col Bologna a parte – è stato accantonato dal tecnico romeno.

Proprio per questo de Vrij potrebbe chiedere di andare via a gennaio: giocando poco o nulla, il classe ’92 olandese perderebbe il Mondiale, l’ultimo probabilmente della sua carriera.

Nuovo difensore, ma chi? Un mancino, nel caso. Occhio a un nome ben preciso: Muharemovic del Sassuolo, sinistro di piede e utilizzabile sia da centrale che da braccetto di sinistra in una difesa a tre.

Il Sassuolo lo ha strappato alla Juve per circa 3 milioni e in meno di un anno il valore del cartellino è salito fino a quota 20/25 milioni, se non a cifre superiori considerato che il club emiliano è bottega carissima.

Il classe 2003, alto quasi 1,90m e profilo in linea con le indicazioni del fondo, piace a tanti altri club di prestigio internazionale, ma i nerazzurri – come noto – vantano eccellenti rapporti con la società neroverde. L’Inter potrebbe provare ad abbassare il prezzo inserendo una contropartita tecnica.