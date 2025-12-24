De Vrij via dall’Inter a gennaio? Spunta il Barcellona: le ultime | VIDEO

L’olandese medita l’addio anticipato per non rischiare di perdere il Mondiale

De Vrij pensa all’addio anticipato all’Inter. Cioè a gennaio, cinque mesi prima della scadenza del contratto. E sappiamo perché: per non rischiare di perdere il Mondiale.

Con Chivu è finito nelle retrovie: 9 panchine consecutive in campionato, 1′ solo minuto giocato. In Supercoppa, contro il Bologna, è tornato titolare, ma l’olandese ha bisogno di maggiori garanzie. Continuasse a giocare poco, anzi pochissimo, il Ct dell’Olanda Koeman lo lascerebbe a casa.

Per De Vrij si starebbero rimuovendo alcuni club arabi, si parla anche dell’Al-Hilal del suo ex allenatore Simone Inzaghi, mentre in Spagna, il quotidiano Marca, ha lanciato la candidatura del Barcellona.

Christensen ko, idea de Vrij per il Barcellona

I blaugrana, già sulle tracce di Bastoni, hanno riperso per infortunio il danese Christensen e ora sono alla ricerca di un profilo di esperienza impiegabile fin da subito e dai costi relativamente bassi.

Ma l’Inter lo lascerebbe andare al Barcellona? E se sì, a che prezzo?

Chivu ha comunque già chiesto un nuovo difensore, con i nerazzurri sulle tracce di profili di piede mancino. Piace molto Muharemovic del Sassuolo, valutato sui 25 milioni anche perché metà incasso andrebbe alla Juventus.