Lo scambio con la Roma mette fuori gioco l’Inter: i dettagli | VIDEO

Asse di mercato tra il club giallorosso e il Genoa allenato da De Rossi

Un difensore e un mediano, sono queste le richieste di Chivu per il calciomercato di gennaio. Per quanto riguarda il centrocampo, il tecnico romeno insiste sull’acquisto di un calciatore in grado di garantire maggiore protezione ed equilibrio alla squadra.

I nomi in cima alle sue preferenze sono quelli di Ederson e Kone, ma entrambi costano moltissimo e a gennaio sono pressoché impossibili. A Chivu piace anche Morten Frendrup del Genoa, potenzialmente abbordabile visto che il club ligure chiede sui 15/20 milioni.

L’acquisto di un mediano è comunque legato a un’uscita, nella fattispecie a quella di Davide Frattesi, nel mirino della Juve e di alcuni club di Premier.

Frendrup alla Roma in cambio di Pisilli

Frendrup, però, piace molto anche a Gian Piero Gasperini. Proprio in queste ore sono salite le quotazioni di un possibile scambio tra Roma e Genoa: il danese in giallorosso, il giovane Pisilli alla corte di De Rossi.