L’operazione dell’Inter con la peggior squadra d’Europa

È esploso in Serie A prima del trasferimento in Premier League

L’Inter è a caccia di un terzino destro che possa rimpiazzare Dumfries, il cui rientro è previsto a marzo, decisamente meglio di quanto abbia fatto finora Luis Henrique. Un’operazione da 25 milioni bonus inclusi ad oggi del tutto fallimentare…

A gennaio difficilmente i nerazzurri investiranno una cifra importante, la soluzione – insomma – dovrà essere low cost. In tal senso si fanno tanti nomi, complicato elencarli tutti, ora anche quello di un ex Serie A.

Parliamo di Jackson Tchatchoua, camerunese esploso in Italia con la maglia del Verona, che ha lasciato in estate per traslocare in Premier League al Wolverhampton.

L’avventura con la maglia dei Wolves non sta andando come previsto, e la tocchiamo piano considerato che i ‘Lupi’ sono ultimissimi in classifica con appena 2 punti conquistati in 17 giornate.

Tchatchoua in prestito con diritto

Il Wolverhampton è la peggior squadra d’Europa, soprattutto è già con un piede e mezzo in Championship. Proprio per questo, è già scattato il liberi tutti. Ogni calciatore, alle giuste condizioni, potrebbe salutare già a gennaio.

Per Tchatchoua, finito nel mirino dell’Inter nella passata annata, ci sono chance anche per un prestito con diritto di riscatto per complessivi 10/12 milioni, più o meno quanto speso dai Wolves per strapparlo al Verona.