Lautaro: “Mi sono fatto malissimo. Pio Esposito deve poter sbagliare”

Le parole del capitano dell’Inter dopo la vittoria in casa dell’Atalanta arrivata proprio grazie a un suo gol

“Era uno scontro diretto e l’abbiamo vinto“. Così Lautaro a ‘Dazn’ dopo il successo sull’Atalanta che consente alla squadra di Chivu di chiudere il 2025 in vetta alla classifica di Serie A: “Loro sono una squadra forte e da rispettare – ha aggiunto il capitano dell’Inter, autore del gol vittoria – Sono contento, abbiamo fatto un’ottima partita. È un regalo per i nostri tifosi e le nostre famiglie”.

Lautaro ha poi speso belle parole per Pio Esposito, autore dell’assist per il suo 166esimo gol in nerazzurro e al suo fianco durante l’intervista: “Ho parlato spesso di lui, è un ragazzo che lavora e che ha voglia. Vuole imparare e fare bene. Questo fa parte della crescita, farlo stare tranquillo, lui deve poter sbagliare come abbiamo sbagliato noi da giovani.

“Pio è giovane e italiano, dovete lasciarlo stare perché darà grandi soddisfazioni a noi e alla Nazionale italiana“. Chiosa sulle sue condizioni fisiche, finalmente al top: “Ora sto bene, dopo che avevo finito la scorsa stagione malissimo con il flessore.

Mi sono fatto malissimo, poi ho giocato lo stesso il Mondiale per Club. Ma come ho detto, i ragazzi che sono dietro di noi spingono tanto, devi alzare il livello e quindi devi essere sempre all’altezza”, ha concluso l’argentino.