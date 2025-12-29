Inter, la difesa del futuro e del presente: Acerbi ha già il suo erede | VIDEO

Una follia non riscattarlo, e infatti il club lo riscatterà

Chi aveva dei dubbi sul suo acquisto, in parte anche noi, ma erano dubbi sulla tenuta fisica, deve in qualche modo ricredersi. Ancora una volta, nonostante un problemino fisico nell’ultima mezz’ora, Akanji è stato un muro, ai limiti della perfezione. A Bergamo da centrale, non è la prima volta e non sarà l’ultima.

L’erede di Acerbi? L’Inter lo ha già preso, è già in casa. Lo svizzero ci ha messo davvero un attimo a diventare un punto fermo della squadra di Chivu. Come si dice, gli ultimi saranno i primi.

Sarebbe una follia non riscattarlo, e infatti l’Inter lo riscatterà sicuramente. 15 milioni per strapparlo definitivamente al Manchester City, che forse lo ha scaricato troppo in fretta.

C’è un diritto, ma anche un obbligo legato alla vittoria dello Scudetto e a un determinato numero di presenze.

Ma l’Inter ha già deciso da tempo che il classe ’95 verrà riscattato, che insomma il suo futuro sarà in nerazzurro. Magari proprio al centro della difesa, con Bisseck e Bastoni ai suoi lati. La difesa titolare che verrà, che poi è la difesa già del presente.