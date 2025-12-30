Lautaro, 166 gol con l’Inter: Boninsegna e podio a un passo | VIDEO

Il primo lo realizzò sette anni fa, al Cagliari. In panchina c’era Spalletti
Con quello all’Atalanta, l’ennesimo pesante in carriera, Lautaro è salito a quota 166 gol con l’Inter. L’argentino vede sempre più vicino un traguardo impensabile quando, ormai sette anni fa, indossò per la prima volta la maglia nerazzurra (bianca in quella partita): 19 agosto 2018, Mapei Stadium, Sassuolo-Inter 1-0. Allenatore: Luciano Spalletti.
La prima delle 166 reti in 375 partite arrivò un mese dopo, in casa contro il Cagliari.
L’ultima, ma di certo non l’ultimissima domenica sera, alla New Balance Arena. Lautaro è il quarto marcatore all time della storia dell’Inter, ma il podio adesso è davvero a un passo.
Per raggiungere un certo Boninsegna, al capitano della squadra di Chivu mancano infatti appena 5 gol. Poi, nel mirino del numero 10 finirà Spillo Altobelli, secondo a quota 209. Il primo, irraggiungibile (forse) rimane El Folber Giuseppe Meazza con 284 reti in 408 presenze, con una media di 0,7 gol a partita.