Cancelo all’Inter con lo scambio: le ultime | VIDEO

Accordo di massima con l’Al-Hilal per il terzino portoghese

Cancelo all’Inter, tutto fatto più o meno con l’Al-Hilal: prestito fino a giugno con ingaggio, i restanti 6/7 milioni di euro, in larga parte a carico del club saudita.

Cosa manca? L’ok finale del terzino portoghese, che preferirebbe tornare al Barcellona. Ma al momento i blaugrana hanno altre priorità.

L’operazione con l’Al-Hilal può estendersi, andando a includere un altro giocatore. Nello specifico uno tra Francesco Acerbi e Stefan de Vrij. Hanno lo stesso agente, Federico Pastorello, che è poi anche lo stesso di Simone Inzaghi, il quale per il suo Al-Hilal vorrebbe un centrale di esperienza.

Il preferito è Acerbi, tra i suoi fedelissimi in nerazzurro, con de Vrij che rappresenta una sorta di piano B. Colloqui in corso per cercare un accordo.

L’uscita di uno dei due obbligherebbe l’Inter a prendere un nuovo centrale, rinforzo che Chivu ha già in realtà chiesto ai suoi dirigenti. Si cerca un giocatore di piede mancino, in tal senso resta caldo il nome di Muharemovic del Sassuolo. Sul bosniaco, la Juve vanta il 50% sulla futura rivendita