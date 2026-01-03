Inter, nuova lista UEFA con Cancelo: ecco chi resta fuori | VIDEO

In estate è bastato escludere Palacios, già ai margini della squadra

Un nuovo innesto nella rosa di Chivu, Cancelo o un altro, avrebbe delle ripercussioni sulla lista UEFA valevole per la fase ad eliminazione diretta della Champions, a cui comunque la squadra di Chivu deve ancora qualificarsi.

Stando al regolamento, prima dell’inizio degli ottavi “ogni club può registrare un massimo di tre nuovi giocatori entro le 24:00 del 5 febbraio 2026″.

In estate l’Inter ha lasciato fuori Palacios, ma in caso di nuovo acquisto sarà pressoché obbligata un’altra esclusione. Il favorito ad oggi è Matteo Darmian, out da ben tre mesi per un infortunio al polpaccio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Interlive (@interlive_it)

Lista UEFA, Darmian a rischio taglio anche con delle uscite: ecco perché

Il classe ’89 in scadenza a giugno potrebbe restare fuori dalla lista – quella dell’Inter composta da 23 e non da 25 giocatori, dato che ne ha meno di 8 formati localmente – anche in caso di partenza di uno tra Acerbi e de Vrij, considerato che Chivu ha chiesto un nuovo difensore.

Oppure di una cessione di Frattesi, il quale nelle idee del tecnico romeno andrebbe poi sostituito con un mediano.