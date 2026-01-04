Da Cancelo a Frattesi, Marotta si scopre: “Se vuole andare via…”

Le parole del Presidente nerazzurro prima di Inter-Bologna, posticipo della 18esima di Serie A

Marotta ha toccato anche l’argomento mercato nell’intervista rilasciata a ‘Dazn’ prima di Inter-Bologna. In uscita da Appiano c’è soprattutto Davide Frattesi, il quale ha aperto al Galatasaray.

“Se vuole andare via, ci confronteremo e valuteremo – le parole del Presidente dell’Inter – Ma non siamo in quella situazione, lui non vuole andare via e non abbiamo ricevuto offerte da questo o quel club. Però restiamo aperti a eventuali confronti”.

In entrata il nome caldo rimane quello di Joao Cancelo: “Abbiamo problemi col recupero di Dumfries, per questo vogliamo vedere se questo mercato può portare l’opportunità di avere un giocatore che possa avere quelle caratteristiche e che sia all’altezza degli altri.

Cancelo ha un contratto che nessuna squadra italiana sarebbe in grado di affrontare. Scambio con l’Al-Hilal? Loro vogliono un difensore centrale, ma valuteremo il da farsi quando entreremo in una contrattazione”.

A proposito di ritorni, ci sarà molto probabilmente quello di Asllani, dato che il Torino è intenzionato a interrompere il prestito rinunciando, di conseguenza, al diritto di riscatto: “È un nostro patrimonio e come minimo dobbiamo rispettare il valore del giocatore. Se non ci fossero le condizioni per restare a Torino, dovremmo trovare un’altra sistemazione. Con il club granata non abbiamo ancora parlato”.