Chivu: “Abbiamo dimostrato maturità. Ecco cosa potevamo fare meglio”

Le dichiarazioni del tecnico dell’Inter dopo il successo in casa del Parma

“In Serie A non è mai semplice”. Lo ha detto Chivu a Sky Sport dopo la vittoria in casa del Parma, la sesta consecutiva in campionato, che permette alla sua Inter di allungare a +4 in testa alla classifica a 96 ore dal big match contro il Napoli di Antonio Conte.

“Questo è un campo ostico e il meteo era quello che era, però abbiamo fatto una partita seria dimostrando maturità. Non è mai semplice giocare contro avversari che si difendono con dieci giocatori sotto la linea della palla. Le insidie sono sempre dietro l’angolo, ma conta l’atteggiamento”.

Chivu a Sky dopo Parma-Inter
Le dichiarazioni di Chivu dopo Parma-Inter (Screen Sky Sport) – Interlive.it

“Quali le difficoltà? Il Parma ha giocatori veloci e noi siamo stati bravi a non concederli ripartenze. Potevamo avere più pazienza e crossare con maggiore qualità. Abbiamo fatto cross non fatti benissimo, potevamo farli meglio”.

Il migliore in campo è stato Akanji, assoluto dominatore della difesa: “Lui è importante quanto Bisseck, Acerbi e de Vrij. Anche Carlos Augusto ha fatto una grande partita da terzo. Lui la velocità la regge e tappa qualche buco in ripartenza”.

Fra quattro giorni il Napoli, con la possibilità per l’Inter di allungare a +7 in caso di successo: “Se siamo più forti di loro? Bisogna sempre dimostrare in campo qualità e corraggio, ma anche essere maturi e concreti. La strada è lunga – la risposta a Dazn del tecnico romeno – Non è neanche finito il girone di andata, ma siamo tutti consapevoli dell’importanza di Inter-Napoli. Ogni punto è importante”.

