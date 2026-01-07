Chivu: “Abbiamo dimostrato maturità. Ecco cosa potevamo fare meglio”

Le dichiarazioni del tecnico dell’Inter dopo il successo in casa del Parma

“In Serie A non è mai semplice”. Lo ha detto Chivu a Sky Sport dopo la vittoria in casa del Parma, la sesta consecutiva in campionato, che permette alla sua Inter di allungare a +4 in testa alla classifica a 96 ore dal big match contro il Napoli di Antonio Conte.

“Questo è un campo ostico e il meteo era quello che era, però abbiamo fatto una partita seria dimostrando maturità. Non è mai semplice giocare contro avversari che si difendono con dieci giocatori sotto la linea della palla. Le insidie sono sempre dietro l’angolo, ma conta l’atteggiamento”.

“Quali le difficoltà? Il Parma ha giocatori veloci e noi siamo stati bravi a non concederli ripartenze. Potevamo avere più pazienza e crossare con maggiore qualità. Abbiamo fatto cross non fatti benissimo, potevamo farli meglio”.

Il migliore in campo è stato Akanji, assoluto dominatore della difesa: “Lui è importante quanto Bisseck, Acerbi e de Vrij. Anche Carlos Augusto ha fatto una grande partita da terzo. Lui la velocità la regge e tappa qualche buco in ripartenza”.

Fra quattro giorni il Napoli, con la possibilità per l’Inter di allungare a +7 in caso di successo: “Se siamo più forti di loro? Bisogna sempre dimostrare in campo qualità e corraggio, ma anche essere maturi e concreti. La strada è lunga – la risposta a Dazn del tecnico romeno – Non è neanche finito il girone di andata, ma siamo tutti consapevoli dell’importanza di Inter-Napoli. Ogni punto è importante”.