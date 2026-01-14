Rinforzo a destra, Marotta allo scoperto: “È la notizia del giorno” – Interlive.it

Rinforzo a destra, Marotta allo scoperto: “È la notizia del giorno”

Le parole del Presidente nerazzurro prima del match Inter-Lecce valevole per il recupero della 16esima giornata di Serie A

“Siamo in un momento innovativo del gioco del calcio, dove si consuma un muscolo come il cervello. L’allenatore ha cognizione di cosa fare e decidere, ha dato un giorno di riposo, ma questo non incide assolutamente con le tabelle di lavoro. Se ha deciso così, è giusto che lo abbia fatto”.

Così Beppe Marotta a ‘Dazn’ prima di Inter-Lecce e in merito alla decisione di Chivu di concedere un giorno di riposo alla squadra alla vigilia della partita.

Il Presidente nerazzurro ha poi risposto sul mercato, nello specifico sull’arrivo di un nuovo terzino destro: “La notizia del giorno è che Dumfries sta recuperando più velocemente del previsto – ha sottolineato – Ci è mancato e spero torni presto a disposizione di Chivu. Ritorno a metà febbraio? Non mi esprimo per rispetto dello staff medico”.

