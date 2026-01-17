Oaktree vuole un big all’Inter: due alternative se salta Nico Paz

Il fondo americano è intenzionato a piazzare un grande colpo in estate. Primo obiettivo il fantasista del Como ‘controllato’ dal Real Madrid

Con il cambio di proprietà dalla famiglia Zhang al fondo Oaktree è cambiata anche la politica di mercato dell’Inter. Da un lato non si punta più su calciatori svincolati ultra trentenni bensì su giovani talenti rivendibili in futuro; dall’altro è tornata la possibilità di investire senza la necessità di chiudere il bilancio in positivo. Ecco perché in estate si punta ad un grande colpo: il primo obiettivo, come vi abbiamo raccontato, è Nico Paz.

Il Real Madrid vanta un diritto di riacquisto sul fantasista argentino attualmente al Como che con ogni probabilità eserciterà in estate. Spetterà poi al futuro tecnico dei blancos decidere se tenerlo o cederlo stavolta a titolo definitivo. L’Inter è alla finestra e non si fa spaventare dalla valutazione del cartellino del numero 10 lariano che ormai si aggira tra i 50 e i 60 milioni di euro.

Ma non per questo Marotta e Ausilio non stanno pensando a dei piani B. Due in particolare i nomi sul taccuino degli uomini mercato nerazzurri secondo Tuttosport. Curiosamente entrambi milita nel Real Madrid: in primis il turco Arda Guler e in alternativa Franco Mastantuono. Entrambi giovani e mancini come Nico Paz, che proprio in caso di permanenza dell’argentino nella capitale spagnola rischierebbero di trovare meno spazio.