Affondo dalla Premier: affare da 40 milioni e addio Inter

Le ultime di mercato sui nerazzurri: focus sulla fascia destra tra presente e futuro

Chivu insiste per Perisic, ma chiaramente il croato sarebbe soltanto una toppa – seppur di lusso – alla fascia destra in attesa, più che del rientro di Dumfries, del prossimo calciomercato estivo quando l’Inter sarà chiamata a prendere un vero sostituto dell’olandese. Un profilo più giovane e rivendibile, come piace alla proprietà.

In tal senso resiste la candidatura di Marco Palestra, esploso quest’anno al Cagliari ma di proprietà dell’Atalanta. Vent’anni, fisico esplosivo e margini di crescita enormi: c’è chi lo ha addirittura paragonato al primo Hakimi. Una esagerazione, ma il talento del ragazzo di Buccinasco è sotto gli occhi di tutti, è innegabile.

Il problema di Palestra è proprio l’Atalanta, con la vicenda Lookman confermatasi osso durissimo in sede di trattativa.

La valutazione del 2005 è già schizzata alle stelle, operatori di mercato la danno vicina se non pari a 40 milioni di euro. Parliamo di una cifra importante, che l’Inter – eventualmente – investirebbe in altri reparti. Occhio sempre a Nico Paz, ‘pallino’ dirigenziale.

Palestra obiettivo in salita, tra prezzo (alto) e concorrenza inglese

Inoltre su Palestra hanno cominciato a muoversi alcuni club di Premier League. Proprio l’Inghilterra potrebbe essere la prossima destinazione del laterale di proprietà atalantina. 40 milioni, del resto, sono una cifra più che alla portata anche dei club medi del massimo campionato inglese.