Inter, UFFICIALE l’acquisto di Jakirovic: “Un sacco di domande a Sucic”

Il difensore croato classe 2008 verrà inizialmente aggregato all’Under 23 di Vecchi

Per un giovane che va, Palacios all’Estudiantes, c’è un giovanissimo che arriva: Leon Jakirovic. Dopo le visite mediche e la firma, ecco l’annuncio che ufficializza il suo approdo all’Inter.

“FC Internazionale Milano comunica l’arrivo in nerazzurro di Leon Jakirović dalla GNK Dinamo Zagabria. Il difensore classe 2008 si trasferisce a titolo definitivo“. Si tratta di un investimento di quasi 5 milioni con i bonus. Il difensore classe ’98 verrà aggregato alla squadra Under 23 di mister Vecchi, attualmente ottava nel Girone A del campionato di Serie C.

“Questo è il passo più importante della mia carriera – le parole di Jakirovic da nuovo calciatore dell’Inter – Provo sensazioni fastatiche, sono eccitato dall’idea di essere qui. Ho appena compiuto 18 anni, ma ho già giocato in Champions contro il Milan. Ora, però, arriva una prova più grande.

Jakirovic si presenta: “Quando l’Inter chiama, non ti fai troppe domande. Guardo molto come gioca Bastoni”

Il difensore dell’Inter che ti ispira? Guardo molto come gioca Bastoni, perché gioca nella mia posizione. Mi reputo un difensore bravo palla al piede e a giocarla tra le linee. Tutti sanno che gli italiani sono i migliori difensori del mondo, per cui qui posso migliorare tantissimo”.

Jakirovic arriva dalla Dinamo Zagabria solo qualche mese dopo Sucic, col quale condivide lo stesso entourage: “Se il legame tra l’Inter e i croati è stata una motivazione in più? Mi sono allenato e ho giocato insieme a Sucic alla Dinamo, ma quando l’Inter chiama non ti fai troppe domande, vuoi solo arrivare qui. A Petar ho fatto un sacco di domande per conoscere tutto quello che riguarda il club”.