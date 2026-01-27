Inter, Thuram via per 65 milioni: un dribblomane come erede

L’attaccante francese può portare una ricca plusvalenza in estate. Il Ds Ausilio ha già individuato il sostituto

Quella attuale potrebbe essere l’ultima stagione di Marcus Thuram ad Appiano Gentile. Insieme a Lautaro Martinez il centravanti transalpino forma una coppia d’attacco ben assortita e affiatata. Ma se fino alla passata stagione Inzaghi era obbligato a schierare la ThuLa viste le scarse alternative, quest’anno Chivu può contare su opzioni di livello come Bonny e soprattutto Pio Esposito.

Preso a costo zero dal Borussia Monchengladbach, l’Inter potrebbe mettere a segno una ricca plusvalenza con la sua cessione. Il suo cartellino viene valutato intorno ai 65 milioni di euro e, come sottolineato dal sito footitalia, le pretendenti per lui non mancano. Dal Chelsea al Liverpool, passando per il Paris Saint-Germain fino alla Juventus, desiderosa di riunire i fratelli Marcus e Khephren Thuram.

La crescita di Bonny, che ha caratteristiche simili, fa sì che i nerazzurri possano cercare un attaccante con caratteristiche diverse per completare il reparto. Un attaccante di piede mancino e bravo nei dribbling: a tal proposito c’è un pupillo del direttore sportivo Ausilio che può tornare di moda. Si tratta di Karim Adeyemi, 24enne tedesco di origini nigeriane che milita nel Borussia Dortmund. Lo scontro diretto di domani può essere l’occasione per i due club per provare a imbastire una trattativa.