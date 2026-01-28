Inter ai playoff Champions: le avversarie in caso di vittoria, pareggio e sconfitta stasera

I nerazzurri di Chivu impegnati nella trasferta contro il Borussia Dortmund che determinerà la classifica finale e gli accoppiamenti futuri

Questa sera l’Inter è di scena sul campo del Borussia Dortmund in una gara molto delicata valida per l’ultima giornata della fase campionato di Champions League. Una sfida che sarà decisiva per capire come si classificheranno i nerazzurri di Cristian Chivu e quali potrebbero essere gli avversari nel sorteggio dei playoff in programma venerdì prossimo.

In teoria c’è ancora una chance di qualificarsi direttamente agli ottavi di finale, ma serve una serie di incastri nei risultati degli altri campi (LEGGI QUI). Qualora l’Inter dovesse espugnare il Signal Iduna Park finirebbe a quota 15 punti e dovrebbe piazzarsi all’undicesimo posto. Questo lo porterebbe ad affrontare negli spareggi (con ritorno in casa) una tra Atlethic Bilbao, Olympiacos, Monaco oppure il derby contro il Napoli. Poi agli ottavi il Tottenham o la rivincita con il Paris Saint-Germain.

In caso di pareggio, invece, Lautaro Martinez e compagni dovrebbero finire in quindicesima posizione per poi vedersela ai playoff (sempre col ritorno in casa) con una tra Bayer Leverkusen, Marsiglia, Galatasaray e forse Qarabag. Discorso praticamente identico in caso di sconfitta, che relegherebbe l’Inter al sedicesimo posto. A meno di subire una goleada e che Bayer o OM vincano con tantissimi gol di scarto. In entrambi i casi, poi agli ottavi ci sarebbe di nuovo l’Arsenal oppure il Bayern Monaco.