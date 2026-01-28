Scambio alla pari con Pio Esposito: così può arrivare il top player sognato da anni

Il centravanti dell’Inter ha conquistato tutta l’Europa dopo la prestazione in Champions League contro l’Arsenal

E’ bastata mezzora di una partita, peraltro persa in casa, per far scoprire al resto del mondo Francesco Pio Esposito. In Italia hanno già imparato a conoscere ed apprezzare le doti del giovane centravanti ormai stabilmente nel giro della Nazionale maggiore di Gattuso. Ma la sua prova contro l’Arsenal in Champions League è stata la sua consacrazione. Una prestazione ben più importante del gol che aveva segnato contro l’Union Saint-Gilloise.

Come anticipato da Interlive.it nei giorni scorsi, e confermato da varie fonti oggi, i club di Premier League hanno iniziato a mettere gli occhi su di lui in vista della prossima stagione. Per lui l’Inter non ha fissato un prezzo, ma di certo non si va lontani dagli 80-100 milioni di euro. Il primo ad essere impressionato da Pio Esposito è stato proprio il tecnico dei Gunners Mikel Arteta, che ora sogna di portarlo a Londra.

L’Arsenal potrebbe presentare una ricca offerta in denaro, ma non solo: c’è un giocatore che da anni è nei sogni del Ds Ausilio e che risponde al nome di Martin Odegaard. Il 27enne norvegese è visto come il tassello che farebbe fare il salto di qualità al centrocampo nerazzurro e con l’arrivo di Eze non è più una pedina fondamentale nello scacchiere biancorosso. Il Bayern Monaco lo segue, ma la sua valutazione è di 80 milioni di sterline… Più o meno la stessa di Pio Esposito.