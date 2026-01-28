Sorpresa Moussa Diaby per la fascia destra, Marotta esce allo scoperto

Il Presidente nerazzurro ha risposto sul mercato prima di Borussia Dortmund-Inter

L’Inter potrebbe rinnovare quasi del tutto la fascia destra in questi ultimi giorni di mercato. Aspettando novità dal fronte Perisic, il club nerazzurro è partito all’assalto di Moussa Diaby dell’Al-Ittihad. È il franco-maliano il Mister X, il giocatore che potrebbe arrivare parallelamente all’uscita di Luis Henrique, nel mirino del Besiktas e soprattutto del Bournemouth.

Prima di Borussia Dortmund-Inter, il Presidente Marotta ha confermato l’affondo per Diaby, col quale sarebbe già stato raggiunto un accordo di massima: “Quando parlavo di sondaggi non nascondo che dentro c’era anche quest’ipotesi – le sue parole a ‘Sky Sport’ – Però ad oggi è un’ipotesi remota, poiché è un giocatore importante per la sua squadra ed è stata per loro un’operazione molto onerosa (60 milioni nell’estate 2024, ndr)”.

L’Inter può prenderlo soltanto in prestito con opzione d’acquisto, l’Al-Ittihad accetterà? È un titolare della squadra ora allenata da Sergio Conceicao…

Su Perisic, invece, Marotta ha risposto in perfetto ‘marottese’: “Non siamo in una situazione di emergenza, c’è la volontà di rinforzare la rosa ma non è facile trovare giocatori che si possano inserire a livello qualitativo in questo gruppo. Degli investimenti sono possibili, Ausilio e Baccin stanno sondando delle piste e vedremo cosa succederà da qui fino a fine mercato”.