Diaby, è arrivata la risposta all’offerta dell’Inter: le ultime su Perisic

Possibile triplo affare sulla fascia in questi ultimi giorni di mercato

Sono ore decisive, o quasi, per il possibile doppio rinforzo sulla corsia destra. Moussa Diaby più il grande ritorno di Ivan Perisic, anche se per entrambi serve l’apertura dei rispettivi club.

Fonti saudite sostengono che l’Al-Ittihad abbia detto no alla proposta di prestito con diritto (sui 35 milioni) formulata dal club nerazzurro. Per loro è un giocatore importante, peraltro pagato ben 60 milioni nel 2024. Al momento, quindi, non c’è l’ok alla cessione del francomaliano, a meno di un’offerta per l’acquisto a titolo definitivo.

Diaby continua comunque a spingere in forza di un accordo di massima già raggiunto con l’Inter, magari non più così ottimista fino a stamattina. Ieri Marotta aveva dato poche chance alla realizzazione di questa operazione, e forse almeno stavolta la sua non era una bugia bianca.

Anche per Perisic manca il via libera del club proprietario del cartellino, il Psv Eindhoven. L’uscita dalla Champions, con la squadra di Bosz fuori pure dai playoff, non ha fin qui ammorbidito gli olandesi.

C’è stato un altro secco rifiuto alla cessione del croato, che dunque rimane l’unica speranza affinché possa andare in porto l’operazione.

In queste ore avrà un faccia a faccia coi dirigenti del Psv, in cui ribadirà la sua volontà di far ritorno a Milano, dove è pronto per lui un contratto di un anno e mezzo. L’Inter, che di fatto è nelle sue mani, è disponibile a versare un indennizzo.

Diaby più Perisic e Luis Henrique saluta l’Inter

Se l’Inter dovesse riuscire a chiudere per Diaby e Perisic, Luis Henrique farebbe le valigie destinazione Premier League: Bournemouth e non solo per l’esterno brasiliano bocciato da Chivu seppur in crescita nell’ultimo periodo.

Ovviamente servirebbe il sì dell’ex Marsiglia, che di recente ha respinto le avances dei turchi del Besiktas, al quale è stato invece appena ceduto Asllani con la formula del prestito più diritto di riscatto.