Calciomercato Inter, Marotta scatenato: Mario Gila subito

Il presidente nerazzurro vuole anticipare la concorrenza del Milan per il difensore centrale della Lazio

In questi ultimi giorni di mercato invernale l’Inter si sta concentrando sui rinforzi per la fascia destra. Oltre al ritorno di Perisic, in caso di cessione di Luis Henrique, l’obiettivo è quello di riportare in Europa Moussa Diaby, attualmente in Arabia Saudita con l’Al Ittihad. Sia i sauditi che il Psv, però, hanno respinto l’Inter, la quale ha così virato su Norton-Cuffy del Genoa.

Gli altri colpi dovrebbero essere rimandati all’estate, ma non è escluso che da qui al gong previsto il prossimo 2 febbraio possano esserci novità. In particolare su Mario Gila.

Da tempo il difensore centrale della Lazio è nel mirino degli uomini mercato nerazzurro Marotta, Ausilio e Baccin. Sullo spagnolo c’è anche il Milan da quando in rossonero è arrivato Igli Tare: lo stesso direttore sportivo che lo ha portato in Serie A. Per provare ad aggiudicarsi il derby tutto meneghino, l’Inter potrebbe provare a fare un’offerta sul fotofinish per Gila.

A riportarlo è il sito iberico Defensa Central, secondo cui i nerazzurri sarebbero pronti a mettere sul piatto 20 milioni di euro per convincere Lotito a cederlo subito. Metà della cifra andrebbe al Real Madrid, che ha mantenuto il 50% sulla futura rivendita del giocatore. Gila è in scadenza di contratto nel 2027 e ha già fatto sapere che non ha intenzione di rinnovare. Il club capitolino sta operando una vera e propria rivoluzione che ha già visto partire Castellanos e Guendouzi. Il prossimo potrebbe essere il difensore spagnolo.