Muro per Diaby e Perisic, l’Inter vira su Norton-Cuffy: le ultime

Le ultime mosse dei nerazzurri per la fascia destra

Dopo aver incassati i no di Al-Ittihad e PSV per Diaby e Perisic, con entrambe le questioni che restano comunque aperte, l’Inter è tornata su un vecchio obiettivo della fascia destra.

Parliamo dell’inglese Norton-Cuffy, uno dei pezzi pregiati del Genoa allenato ora da Daniele De Rossi. Ma anche un nome che non entusiasma affatto – per usare un eufemismo – i tifosi interisti. Se però piace a Chivu…

La trattativa con il club ligure è già ben avviata, possibile una decisiva accelerata già oggi per arrivare a dama.

Su Norton-Cuffy c’è anche la Juve, ma i bianconeri non possono andare oltre un prestito con diritto di riscatto. L’Inter, invece, potrebbe mettere sul piatto una proposta sempre di prestito ma con obbligo di acquisto, magari legato a condizioni semplici.

Il prezzo fissato dal Genoa per il 2004 londinese si aggira tra i 15 e i 20 milioni di euro.

Norton-Cuffy IN, Luis Henrique OUT?

L’agenzia che segue l’ex Arsenal, ovvero la Roc Nation, è la stessa di Luis Henrique, per cui l’arrivo di Norton-Cuffy in nerazzurro dovrebbe davvero spingere il brasiliano fuori dal cancello di Appiano. Staremo a vedere gli sviluppi delle prossime ore.