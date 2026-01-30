Sorpresa Frattesi: cessione in Serie A per soli 25 milioni

Svolta improvvisa nel futuro del centrocampista romano sul quale restano anche due importanti piste all’estero

Il destino di Davide Frattesi è cambiato più volte in questa sessione invernale di calciomercato. A inizio gennaio sembrava scontata la sua partenza per trovare più spazio, visto lo scarso minutaggio che gli ha concesso mister Chivu. Poi i rumors sulla sua cessione si sono smorzati e il discorso sembrava rimandato alla prossima estate. A poche ore dal gong, potrebbe esserci un altro ribaltone.

L’Inter resta aperta alla possibilità di privarsi del centrocampista romano a metà stagione, ma solo con la formula giusta che è quella della cessione a titolo definitivo o del prestito con obbligo di riscatto. Ecco perché si sta raffreddando la pista che porta al Nottingham Forest: il club inglese è interessato a Frattesi, ma vorrebbe limitarsi al diritto di riscatto a giugno. Intanto è tornata in auge anche l’opzione che porta all’Atletico Madrid.

Ma la vera novità riguarda la possibilità di una cessione in Serie A. Si è parlato a lungo dell’interessamento di Napoli e Juventus (magari in uno scambio con Cambiaso), ma ora è spuntata la Lazio. Il club biancoceleste sta rivoluzionando la rosa a disposizione di Sarri. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, il presidente Lotito presenterà un’offerta da 25 milioni di euro per Frattesi che l’Inter potrebbe anche accettare, mettendo comunque a bilancio una plusvalenza.