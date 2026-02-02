Calciomercato Inter, due per uno con Barella

Il centrocampista della Nazionale è stato espressamente richiesto dall’allenatore di un top club, pronto a sacrificare due giocatori

Un risentimento muscolare alla coscia destra ha tenuto fuori Nicolò Barella dalla trasferta di ieri contro la Cremonese. Il mediano sardo salterà anche la sfida dei quarti di finale di Coppa Italia di mercoledì contro il Torino e forse il successivo match contro il Sassuolo. L’obiettivo di Chivu è di riaverlo al 100% contro la Juventus a San Valentino e per i playoff di Champions contro il Bodo Glimt.

Qualcuno sostiene che questo lieve infortunio possa essere positivo per Barella, che ha riposato pochissimo in questa stagione. Ed il suo rendimento in campo ne ha risentito. A livello internazionale, però, l’ex Cagliari continua ad avere estimatori. In Premier League ma anche al Real Madrid dove, secondo il portale spagnolo El Nacional, il nuovo tecnico dei blancos Alvaro Arbeloa avrebbe fatto il suo nome alla dirigenza in caso di conferma in panchina per la prossima stagione.

Una conferma tutt’altro che scontata e legata alla vittoria della Liga e ad un buon cammino in Champions League. Di sicuro l’Inter non farà sconti per Barella, valutato intorno agli 80 milioni di euro. Cifra che l’allenatore delle Merengues conta di ottenere dalla cessione di due centrocampisti che non lo soddisfano: si tratta di Dani Ceballos – recentemente accostato proprio ai nerazzurri – e dell’ex milanista Brahim Diaz.