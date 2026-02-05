Nuovo infortunio per Bonny? Ecco come stanno le cose | VIDEO

Bonny è uscito acciaccato dalla sfida di Coppa Italia col Torino che l’Inter ha sbloccato grazie al suo gol di testa su assist del debuttante Kamate. Il francese è poi uscito a inizio ripresa un po’ sofferente ed è subito scattato l’allarme.

Ma le condizioni del francese sono più che buone, anzi ottime. Contro i granata, in un fortuito scontro di gioco, ha rimediato soltanto una lieve ferita al ginocchio. Nulla di preoccupante, il classe 2003 sarà a disposizione di Chivu per la gara col Sassuolo di domenica prossima. Quasi sicuramente partirà dalla panchina, per poi subentrare in corso d’opera.

Fin qui Bonny si è rivelato un rinforzo azzeccato. Nella sua prima stagione in maglia nerazzurra ha già siglato 7 gol, contando quello di ieri al Torino, e realizzato 6 assist. Per i costi dell’operazione e la sua giovane età, si tratta proprio dell’acquisto simbolo della proprietà statunitense.