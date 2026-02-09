Dimarco fenomenale: il lavoro di Chivu e la mossa dell’Inter | VIDEO

Dal punto di vista numerico (6 gol e 13 assist) e non solo, questa è la migliore stagione in assoluto di Dimarco. Chivu ha lavorato sulla testa del laterale, ieri col Sassuolo il migliore in assoluto, mentre lo staff atletico lo ha rigenerato dopo un’annata complicata.

Qualcosa si era probabilmente rotto con Simone Inzaghi, evidentemente Dimarco non percepiva più una totale fiducia da parte del tecnico. Veniva sempre sostituito, va detto a ragion veduta, e aveva perso centralità, tutte cose che ha ritrovato quest’anno.

L'Inter ha intenzione di tenerselo stretto: nell'aria c'è un altro rinnovo.