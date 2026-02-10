Inter-Juve, riecco Barella e Calhanoglu: ma solo uno in campo

I due centrocampisti tornano a disposizione di Chivu per il derby d’Italia di San Valentino

Finalmente una settimana intera per preparare una partita di Serie A. E non certo una partita qualunque. Sabato sera a San Siro l’Inter ospiterà la Juventus in un derby d’Italia che può indirizzare la stagione delle due squadre, separate in classifica da 12 punti in favore dei nerazzurri. Il tutto a tre giorni dai playoff di Champions League contro il Bodo Glimt. Le buone notizie arrivano da Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu.

Salvo sorprese e come scritto da Interlive.it sabato scorso, entrambi saranno convocati da mister Chivu per il big match della 25esima giornata. Ma probabilmente soltanto uno partirà titolare. Il mediano sardo ha saltato le ultime quattro partite per un affaticamento muscolare: sarebbe potuto tornare già contro il Sassuolo, ma si è preferito non affrettare i tempi onde evitare ricadute.

Il regista turco, invece, è fuori da ben un mese per un problema al soleo rimediato contro il Napoli. Il suo rientro dovrebbe essere più graduale, anche perché Zielinski al suo posto sta facendo più che bene. Vero è che Calhanoglu mise a segno una doppietta all’andata contro la Juve, ma da qui a maggio ci saranno tante altre partite decisive. Possibile il suo ingresso nel secondo tempo.