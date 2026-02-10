Inter, nessuno come Dimarco: ma c’è il rischio di perderlo

Il terzino sinistro nerazzurro è in scadenza di contratto nel 2027 e fa gola al Real Madrid e alla Premier League

Sul tabellino di Sassuolo-Inter non figurerà il nome di Federico Dimarco, ma non c’è dubbio che sia stato il migliore in campo della partita del Mapei Stadium. Meno di un minuto per essere decisivo con il salvataggio sulla linea sul tiro a botta sicura di Kone a Sommer battuto. Poi tre assist: due su calcio d’angolo per i gol di Bisseck e Akanji e poi quello al bacio per il raddoppio di Thuram.

Nessun terzino al mondo ha i suoi numeri: sono già undici gli assist in stagione e sedici le partecipazioni ai gol. Nei top cinque campionati europei solo Olise del Bayern Monaco (che però fa l’attaccante) ha collezionato più assist. Numeri che fanno sognare l’Inter e i suoi tifosi, ma anche la Nazionale italiana in vista dei playoff di qualificazioni ai Mondiali. Prestazioni che, però, hanno riacceso i riflettori del mercato su Dimarco.

Il Real Madrid, così come i club di Premier League, sono sulle sue tracce. Il contratto in scadenza nel 2027 è un campanello di allarme: Marotta e Ausilio devono fare in fretta per il rinnovo. L’idea è di portare la scadenza nel 2030, ma il nodo è rappresentato dall’ingaggio. Quello attuale è di 4 milioni di euro, si pensava di equipararlo a Bastoni (5,5 milioni) ma il suo entourage potrebbe spingere per uno stipendio in linea con quelli di Barella e Calhanoglu da 6,5 milioni.