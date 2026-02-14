Adesso è UFFICIALE: Thuram fuori dai convocati di Inter-Juve

Non viene rischiato anche in vista della sfida di Champions
Thuram non viene rischiato, niente Inter-Juve per lui. Il francese è stato escluso dalla lista ufficiale dei convocati.
Spalletti ha deciso di preservare Khephren Thuram, fratello minore di Marcus che invece stasera partirà titolare in coppia con Lautaro Martinez. Il centrocampista figlio d’arte è alle prese con un edema osseo, causato da un colpo subito in allenamento.
Il provino di stamattina alla Continassa è stato negativo: il classe 2001 neanche partirà con la squadra alla volta di Milano.
Spalletti non lo rischia anche in vista della sfida col Galatasaray di martedì 17, valevole per l’andata del playoff Champions. A meno di sorprese, stasera il sostituto dell’ex Nizza sarà Koopmeiners. L’olandese agirà in mediana al fianco di Manuel Locatelli.