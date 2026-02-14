Inter, un altro figlio d’arte: 35 milioni per lo sgarbo al Milan

Non solo Stankovic, gli uomini mercato Marotta e Ausilio pensano ad un altro colpo per la prossima stagione

In questi giorni si fa un gran parlare di Aleksandar Stankovic. Figlio dell’indimenticabile Dejan, il centrocampista serbo è stato ceduto in estate al Club Brugge, ma l’Inter si è tenuta il diritto di riacquistarlo e sembra proprio intenzionata ad esercitare l’opzione la prossima estate pagando 23 milioni di euro. Ma potrebbe non essere l’unico innesto nel reparto mediano.

E potrebbe non essere nemmeno l’unico figlio d’arte. Secondo il sito tedesco Fussball Daten, infatti, anche i nerazzurri sarebbero sulle tracce di Christoph Baumgartner, figlio di Alfons che si è ritirato a fine anni ’90. Attualmente sotto contratto con il Lipsia, il 26enne nazionale austriaco è pronto a fare il salto di qualità in un top club. Il gruppo Red Bull è pronto a scatenare un’asta a livello europeo, con una valutazione che parte da 35 milioni di euro.

Baumgartner è un centrocampista di qualità che può giocare sia da trequartista che da mezzala e persino da regista. In Italia oltre all’Inter c’è pure il Milan, ma a preoccupare forse è più la concorrenza dalla Premier League: il Brighton, il Tottenham e soprattutto l’Aston Villa sono intenzionati a portarlo in Inghilterra al termine di questa stagione.

