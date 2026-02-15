Inter-Juve, bufera Bastoni: “Squalifica ed esclusione dalla Nazionale”

Indifendibile il comportamento del centrale nerazzurro, come quello di Comolli all’intervallo

Tutti contro Bastoni per la simulazione costata l’espulsione a Kalulu nel derby d’Italia Inter-Juve vinto 3-2 dalla squadra di Chivu.

Ma anche per la sua esultanza, che noi di Interlive.it abbiamo duramente criticato, l’istante dopo che La Penna ha estratto il cartellino rosso all’indirizzo del difensore bianconero.

I social sono pieni di commenti feroci sul centrale nerazzurro. C’è chi invoca una pesante squalifica (con la prova TV, ma non si può fare), chi anche – tra i politici, sempre pronti a cadere nel ridicolo – l’esclusione dai convocati della Nazionale per il playoff Mondiale. Manca solo la richiesta di pena di morte…

Bastoni non va convocato in Nazionale. — Enrico Letta (@EnricoLetta) February 14, 2026

Il calcio non consiste nel fare espellere l’avversario, soprattutto attraverso simulazioni vergognosamente clamorose che andrebbero punite con tre giornate di squalifica.#Bastoni addirittura esulta per il suo scempio che rovina e falsa la partita.#InterJuve #Kalulu #nonècalcio pic.twitter.com/wQEuhKlxV6 — Toni 🇮🇹🇩🇪 (@sudista74) February 14, 2026

Condotta

antisportiva di Bastoni dove andrebbe usata la prova tv con almeno 6

giornate di squalifica pic.twitter.com/RtAGNlfgjL —

Louis Girardi (@LouGirardiReal) February

14, 2026

Chivu lo ha difeso, ma Bastoni è indifendibile. Brutto da vedere, però, anche quel che è successo dopo il fischio dell’intervallo, con Comolli (ma poteva stare lì?) andato quasi faccia a faccia con La Penna sulle scale antecedenti al tunnel che porta negli spogliatoi. Se non lo avesse portato via Spalletti…

Pure queste immagini, purtroppo, hanno fatto il giro del mondo. Parafrasando il fu Emilio Fede, “che figura di m…. per il calcio italiano”.