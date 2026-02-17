Inter-Juve, stangata UFFICIALE del Giudice sportivo: tre Squalifiche

Prova tv per Bastoni inutilizzabile, come spiegato da Interlive.it

Sono arrivate le tanto attese decisioni del Giudice sportivo su quanto accaduto durante e dopo il fischio dell’intervallo di Inter-Juventus.

Come era stato scritto da Interlive.it, impossibile attuare la prova tv per Bastoni, mentre a Kalulu è stato inflitta una giornata di squalifica. Il Giudice sportivo ha sospeso anche i dirigenti bianconeri Chiellini e Comolli per quanto accaduto all’intervallo prima del tunnel che porta agli spogliatoi.

All’ex capitano, attuale Head of Football Institutional Relations, una inibizione fino a tutto il 27 febbraio, “per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, contestato in modo concitato ed irriguardoso l’operato del Direttore di gara, reiterando tale comportamento anche nella zona antistante lo spogliatoio dell’Arbitro; per avere inoltre, nel medesimo contesto, rivolto critiche offensive indirizzate agli Ufficiali di gara; infrazione quest’ultima rilevata da un Assistente”.

L’Ad è stato mezzo graziato, l’inibizione scadrà infatti già il prossimo 31 marzo. Al francese è stata comunque comminata pure una multa da 15mila euro.

Comolli è stato sanzionato “per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, assunto un atteggiamento aggressivo e gravemente intimidatorio nei confronti del Direttore di gara, cercando il contatto fisico con il medesimo, evitato grazie all’intervento dell’allenatore della soc. Juventus e di altri tesserati e collaboratori, proferendo inoltre espressioni gravemente insultanti avverso il medesimo Direttore di gara e reiterando tale comportamento anche nella zona antistante lo spogliatoio dell’Arbitro”.