Bodo Glimt-Inter, Chivu perde Lautaro: “Infortunio abbastanza serio”

L’argentino è stato sostituito al quarto d’ora del secondo tempo

Non solo la partita e la faccia, a Bodo Chivu ha perso anche il suo capitano Lautaro Martinez. L’argentino è uscito al quarto d’ora della ripresa molto dolorante, con lo staff medico nerazzurro che gli ha consigliato di recarsi subito nello spogliatoio per ricevere le prime cure.

Stando a quanto arriva direttamente dalla Norvegia, il numero 10 dell’Inter è alle prese con un affaticamento al polpaccio, una zona fastidiosissima per gli atleti e i calciatori nello specifico.

Una volta rientrato a Milano con la squadra, Lautaro effettuerà esami strumentali per conoscere la reale gravità del problema fisico.

Improbabile, anzi impossibile un suo recupero per il ritorno viste anche le parole di Chivu a ‘Prime’: “Lo abbiamo perso, ma abbiamo altri giocatori. È un infortunio abbastanza serio, ma valuteremo domani“.