Ritorno Stankovic, Marotta allo scoperto prima di Bodo Glimt-Inter

Il club nerazzurro ha due opzioni di riacquisto del cartellino del figlio d’arte

Parentesi di mercato che verrà nel pre Bodo Glimt-Inter. Nell’intervista a ‘Sky Sport’, Beppe Marotta ha risposto in merito al probabile ritorno in nerazzurro di Aleksandar Stankovic.

Il centrocampista classe 2005 sta disputando una eccellente stagione con la maglia del Brugge e, come noto, il club di viale della Liberazione vanta una recompra da 23 milioni nel 2026 e da 25 nel 2007.

Da parte dell’Inter c’è l’intenzione di esercitare l’opzione di riacquisto già al termine di questa stagione. Marotta, in perfetto marottese, ha in sostanza confermato che esiste la volontà di rimettere le mani sul cartellino del calciatore, già allenato da Chivu nell’under 17 e in Primavera.

“È un figlio d’arte che sta facendo molto bene. Abbiamo un diritto di recompra, che non abbiamo messo a caso. Parlare di un suo ritorno ora è prematuro, valuteremo il da farsi. Si tratta di un nostro giocatore che sta facendo una bellissima esperienza in Belgio e in Champions League”.